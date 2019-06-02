Подросток подозревается в сожжении венков у Вечного огня в Нефтеюганске

Нефтеюганск, Югра, , 11:48 — REGNUM Подросток задержан по подозрению в сожжении венков у Вечного огня в городе Нефтеюганске в Югре. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фотографии двух сожжённых венков у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю появились в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора публикации, на место происшествия пришлось вызвать пожарных.

В ГУ МВД по региону пояснили, что в причастности к акту вандализма подозревается подросток, который был задержан вечером 1 июня. Задержанный не может объяснить мотивы своего поступка, к ответственности он привлечён не будет, так как ему ещё не исполнилось 14-ти лет.

Тем не менее, подозреваемый в акте вандализма несовершеннолетний будет поставлен на учёт в органы внутренних дел.

Стоит отметить, что это уже второй случай вандализма в Нефтеюганске за последние два месяца. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в апреле текущего года житель Саратовской области был задержан по подозрению в осквернении памятника воину-освободителю и Вечного огня. По предварительным данным, мужчина сжёг поминальный венок, возложенный к памятнику, на Вечном огне. Как пояснил сам подозреваемый, с помощью поминального венка он решил усилить пламя, показавшееся ему маломощным.

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