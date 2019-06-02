Один человек погиб в результате серии взрывов на западе Кабула

Кабул, , 11:12 — REGNUM Один человек погиб, 17 получили ранения в результате трёх взрывов, произошедших на западе Кабула, столицы Афганистана. Об этом 2 июня сообщает телеканал 1TVNews.

Первый взрыв произошёл в 07:50 по местному времени (06:20 мск) на улице Сило в пятом полицейском округе Кабула. Взорвалась магнитная мина, прикреплённая к днищу пассажирского автобуса, принадлежащего одному из местных университетов. В результате взрыва пострадали десять человек, один погиб.

Ещё два взрыва произошли немного позднее в том же районе. При взрывах получили ранения семь человек.

Ответственность за взрывы взяли на себя боевики террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте в Кабуле, в результате которого погибли семь человек. Целью террористов были американские военные. Ответственность за преступление взяли на себя террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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