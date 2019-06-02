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Пожар на даче под Хабаровском унес жизни четырех человек

Происшествия

Трое из них – дети

Хабаровск, 2 июня 2019, 06:12 — REGNUM  Четыре человека погибли в горящем дачном доме в районе села Смирновка под Хабаровском, сообщает 2 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщается, что в ночь с 1 на 2 июня загорелся одноэтажный дачный дом в садовом товариществе «Дальневосточник», расположенного недалеко от Хабаровска. Ближайшая пожарная часть находилась в 20 км от дома, и к моменту прибытия сотрудников МЧС огонь распространился по территории 70 кв. м.

Но момент возгорания в доме находились семь человек, однако спастись удалось лишь трем из них. Двое взрослых и 10-летняя девочка получили ожоги. Бабушка и ее внуки двух, трех и семи лет погибли.

В ликвидации пожара приняли участие 11 человек и три единицы спецтехники.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

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Пожары в жилых домах
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