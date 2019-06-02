Кандидата в президенты США атаковал защитник животных

Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Бородатый мужчина с бэйджем «пресса» атаковал кандидата в президента США от штата Калифорния Камалу Харрис во время ее общения с избирателями, передает 1 июня телеканал CBS News.

Инцидент произошел во время проведения «Большого форума идей», где к отвечающей на вопросы Харрис вдруг выбежал неизвестный бородатый мужчина с бэйджем «пресса». Он подбежал к кандидату в президенты и выхватил у нее микрофон.

Во время завязавшейся на сцене потасовки мужчина пытался сказать, что ему необходимо внимание для того, чтобы он мог озвучить действительно большую идею. Силами сотрудников при участии мужа самой Харрис у дебошира удалось вырвать микрофон и увести его со сцены.

Ведущая поблагодарила неизвестного за «большую идею», которую тот так и не смог высказать.

Позже выяснилось, что носителем большой идеи являлся член организации по защите прав животных Эйдан Кук.

Напомним, Камала Харрис является действующим сенатором от штата Калифорния от Демократической партии США. О своем выдвижении в кандидаты в президенты она объявила 21 января 2019.