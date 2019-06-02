Два человека погибли в Дагестане при столкновении легковушки с автобусом

Махачкала, , 00:41 — REGNUM В результате лобового столкновения автобуса с легковым автомобилем в Тарумовском районе Дагестана погибли два человека, сообщает 1 июня пресс-служба регионального управления МВД.

Как стало известно столкновение произошло на федеральной трассе «Астрахань — Махачкала». водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, по которой следовал автобус.

В результате столкновения 32-летний водитель легковушки погиб на месте аварии. Находящегося за рулем автобуса мужчину вместе с четырьмя пассажирами доставили в больницу села Кочубей. Медикам не удалось спасти жизнь водителя. Один пассажир получил тяжелые ранения, состояние троих пострадавших оценивается как средне тяжелое.

Сообщается также, что один из погибших был уроженцем Дербентского района Дагестана, за рулем автобуса находился житель Астрахани.