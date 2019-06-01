Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

Архангельск, , 22:55 — REGNUM Футбольные фанаты и представители экстремистских организаций 2 июня готовят массовую провокацию против полиции и строителей на станции Шиес в Архангельской области, сообщает телеграм-канал Mash, известный своими подтверждёнными инсайдами из правоохранительных органов и с мест ЧП.

По данным канала, ещё 31 мая полиция сняла с поезда «Москва — Воркута» группу ультрас, которые зачем-то направлялись в Шиес. Эту информацию подтверждают источники «Новых известий» — задержанные в настоящее время находятся в отделении УМВД, сотрудники полиции «проводят с ними воспитательные беседы».

Mash располагает информацией, что в Шиес направляются или уже прибыли члены ультраправой организации «Нация и свобода», движения «Народное ополчение им. Минина и Пожарского» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и фанаты одного столичного клуба. «И это не всё — недалеко от Шиеса видели три автобуса с молодыми парнями спортивного сложения», — пишет телеграм-канал.

Напомним, что в ночь на 1 июня в посёлке Урдома неизвестными был подожжён дом соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова, который встречался с жителями, обеспокоенными планами по строительству полигона. «Имеются достаточно веские основания предполагать, что между этой встречей и случившимся после нее пожаром существует определенная взаимосвязь», — пишет издание «Собеседник».

«Националисты и ультрас — совсем не ваши привычные зелёные. Понятно, почему мог сгореть дом председателя местного Фонда развития Сергея Литвинова. Он выстраивал диалог, но натыкался на провокации, теперь лишился дома. Реальных неравнодушных тут жальче всего», — комментирует происшествие Mash.

Члены так называемого комитета «Нация и Свобода» открыто называют себя националистами, а среди своих целей называют участие в протестных акциях и «роспуск или перепрофилирование всех антиэкстремистских структур политического сыска ФСБ и МВД». Движение «Народное ополчение им. Минина и Пожарского» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году было признано судом террористическим. Его деятельность в России запрещена. Лидером «ополчения» являлся бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, в 2013 году осужденный за подготовку вооруженного мятежа и вышедший на свободу в феврале 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в УМВД по Архангельской области заявили, что около половины задержанных на станции Шиес нарушителей являются жителями других регионов, в основном — Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» уже заявил, что после 15 июня, когда будут завершены работы, связанные с безопасностью железнодорожных объектов, площадка будет законсервирована, а любые дальнейшие работы начнутся только в случае положительного прохождения экспертиз и общественных слушаний.