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В Ростове-на-Дону убит экс-помощник депутата от КПРФ — возбуждено дело

Происшествия

Трагедия произошла в ночь на 1 июня

В Ростове-на-Дону убит экс-помощник депутата от КПРФ — возбуждено дело
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тело

Ростов-на-Дону, 1 июня 2019, 22:03 — REGNUM  В Ростове-на-Дону в ночь на 1 июня в своей квартире был убит бывший помощник руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Евгения Бессонова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В следственном управлении СКР по Ростовской области уточнили, что подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщает региональный портал «Дон 24». Другие подробности произошедшего не раскрыты. Известно только, что убитый Михаил Бакланов был помощником депутата в прошлом созыве.

Как сообщает ряд местных массмедиа, убийство произошло на бытовой почве. Во время застолья между Баклановым и его знакомым произошла ссора, в ходе которого последний взялся за оружие.

Издание «Блокнот-Ростов» сообщает, что Бакланов в 2015 году участвовал в выборах в ростовскую городскую думу от КПРФ, занимался бизнесом.

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Бытовые убийства
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