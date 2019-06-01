Рособрнадзор сообщил о кибератаках на ресурсы ЕГЭ

Москва, , 20:57 — REGNUM Неизвестные хакеры осуществили атаки на интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) и подведомственных службе организаций. Об этом сообщает «Агентство Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных службе организаций подверглись DDoS-атакам, — говорится в сообщении. — Были задействованы средства противодействия».

В ведомстве отметили, что на обработку результатов единых госэкзаменов (ЕГЭ) попытки вмешательства со стороны хакеров не повлияли, так как работоспособность серверов была сохранена.

Как передавало ИА REGNUM, 31 мая 2019 года в России прошел единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и химии.

Читайте также: ЕГЭ по истории и химии пройдёт 31 мая — Рособрнадзор