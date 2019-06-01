Автомобиль сбил велосипедиста и пешеходов в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 19:41 — REGNUM Легковой автомобиль Renault Logan врезался в толпу людей на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева — рядом с Петропавловской крепостью — в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 1 июня около 17:50 мск водитель-мужчина, 1996 года рождения, управлявший легковым автомобилем, совершил выезд на тротуар с наездом на мужчину-велосипедиста и двоих пешеходов — мужчину и восьмилетнего мальчика.

«В результате ДТП велосипедист и пешеходы получили различные травмы. По факту происшествия проводится проверка. Личности пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются», — отметили в УГИБДД.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, появившихся в интернете, видно, что Renault Logan на большой скорости двигался от Троицкого моста в сторону станции метро «Горьковская» и въехал в толпу людей, дожидавшихся зеленого сигнала светофора на Каменноостровском проспекте. В результате ДТП также сбиты дорожные знаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль Hyundai Solaris одной из служб такси совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.

Читайте также: Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге