Суббота, 1 Июня 2019 года
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В Дзержинске потушили пожар на заводе ГосНИИ «Кристалл»

Происшествия

1 июня в Нижегородской области на одном из предприятий произошли взрывы

Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня 2019, 18:47 — REGNUM  Пожар на площади 800 квадратных метров, вспыхнувший после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, ликвидирован специалистами. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативного штаба на месте происшествия.

«Пожар (на территории завода) ликвидирован», — сказал источник.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июня в Нижегородской области на одном из предприятий произошли взрывы. ЧП случилось на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. По последним данным, в результате взрывов пострадали более 40 человек.

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Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске
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