В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Майкоп, , 17:29 — REGNUM Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария, в результате которой пострадал водитель грузовика, произошла 1 июня возле станции Шенджий.

По предварительным данным, виновником инцидента стал водитель КамАЗа, который выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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