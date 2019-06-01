При взрывах в Дзержинске пострадали более 40 человек

Дзержинск, Нижегородская область, , 17:08 — REGNUM В Дзержинске Нижегородской области во время взрывов на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» пострадали более 40 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

«42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести (на заводе), — сказал источник. — 14 из них госпитализированы».

Ранее в МЧС РФ сообщали о 38 пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, взрывы на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» прогремели в городе Дзержинске Нижегородской области 1 июня. По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

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