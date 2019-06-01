ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке

Анкара, , 16:46 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районе Зап. Отмечается, что в результате авиаудара были уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием.

Напомним, деятельность Рабочей партии Курдистана на территории Турции запрещена. Члены организации сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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