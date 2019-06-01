Администрация Дзержинска приступила к подсчёту ущерба от серии взрывов

Дзержинск, Нижегородская область, , 16:18 — REGNUM К подсчёту ущерба, нанесённого городу Дзержинск в Нижегородской области в результате серии взрывов, приступила местная администрация. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба администрации города.

Идёт сбор информации о выбитых окнах в социальных учреждениях, оперативная группа объезжает город и близлежащие посёлки. Уже проведены переговоры со стекольным заводом в городе Бор, из Нижнего Новгорода в Дзержинск направлена ремонтная бригада.

При этом объявленный в городе и трёх посёлках режим ЧС позволяет начать восстановительные работы сразу же.

По уточнённым данным, количество пострадавших от взрыва составило 39 человек. Из них были госпитализированы 10, остальные получили, в основном, лёгкие ранения в виде порезов от оконного стекла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 38 пострадавших в результате взрыва на оборонном предприятии «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области.

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