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Администрация Дзержинска приступила к подсчёту ущерба от серии взрывов

Происшествия

Угроза повторных взрывов отсутствует

Администрация Дзержинска приступила к подсчёту ущерба от серии взрывов
edar
Подсчет

Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня 2019, 16:18 — REGNUM  К подсчёту ущерба, нанесённого городу Дзержинск в Нижегородской области в результате серии взрывов, приступила местная администрация. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба администрации города.

Идёт сбор информации о выбитых окнах в социальных учреждениях, оперативная группа объезжает город и близлежащие посёлки. Уже проведены переговоры со стекольным заводом в городе Бор, из Нижнего Новгорода в Дзержинск направлена ремонтная бригада.

При этом объявленный в городе и трёх посёлках режим ЧС позволяет начать восстановительные работы сразу же.

По уточнённым данным, количество пострадавших от взрыва составило 39 человек. Из них были госпитализированы 10, остальные получили, в основном, лёгкие ранения в виде порезов от оконного стекла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 38 пострадавших в результате взрыва на оборонном предприятии «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших на оборонном заводе в Дзержинске достигло 38 человек

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Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске
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