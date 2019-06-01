СКР возбудил дело по факту взрывов на заводе в Дзержинске

Дзержинск, Нижегородская область, , 16:10 — REGNUM По факту взрывов на территории одного из заводов в г. Дзержинске Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Возбуждено уголовное дело… — говорится в сообщении. — В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июня в городе Дзержинске Нижегородской области на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» прогремели несколько взрывов. По последним данным МЧС РФ, в результате ЧП пострадали 38 человек.

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