Бывший хавбек сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Севилья, Испания, , 15:58 — REGNUM Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Антони Рейес, выступавший в последнее время за клуб «Эстремадуру», погиб в автомобильной катастрофе, сообщает 1 июня официальный Twitter футбольного клуба «Севилья».

Также, как сообщает Abc. es, стали известны некоторые детали произошедшего. Футболист с находившимся с ним в машине двоюродным братом вылетел с дороги в 12:40 мск на автомагистрали А376, на участке между Севильей и Утрерой, после чего загорелся. Выживших в автокатастрофе нет.

Отметим, 35-летний Хосе Антони Рейес играл за такие клубы как мадридские «Атлетико» и «Реал», лондонский «Арсенал», лиссабонскую «Бенфику» и китайский «Сяньцзян». Последним его клубом была команда «Эстремадура», выступающая в третьем по значимости футбольном дивизионе Испании. Также футболист пять раз выигрывал Лигу Европы — два с «Атлетико» и три «Севильей». В 21 матче за национальную сборную отметился 4 мячами.