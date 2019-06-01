К ликвидации последствий взрывов в Дзержинске привлечены более 300 человек

Дзержинск, Нижегородская область, , 16:00 — REGNUM Более 300 человек и 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий серии взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Руководитель регионального ведомства Валерий Синьков отметил оперативность управления пожарной охраны завода, благодаря которой удалось избежать жертв при взрыве.

Синьков сказал, что на завод в экстренном порядке были направлены медицина катастроф и подразделения пожарной охраны. Ликвидация последствий серии взрывов на предприятии продолжается.

В настоящее время на территории предприятия открытого горения нет, есть несколько очагов тления. Пожарные производят разведку для определения масштабов разрушений.

Синьков подчеркнул, что угрозы населению и необходимости в эвакуации нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске пострадали 38 человек. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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