Суббота, 1 Июня 2019 года
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Открытое горение на месте взрывов в Дзержинске ликвидировано

Происшествия

Взрывы прогремели на военном заводе «Кристалл»

Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня 2019, 15:43 — REGNUM  Пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение на месте взрывов на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько мощнейших взрывов прогремели в одном из цехов военного завода «Кристалл», который расположен в городе Дзержинске Нижегородской области.

На данный момент известно о как минимум 38 пострадавших в результате взрыва. Два человека числятся пропавшими без вести.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело.

На данный момент открытое горение на месте взрывов удалось ликвидировать.

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