Суббота, 1 Июня 2019 года
15:43:40 МСК

Число пострадавших на оборонном заводе в Дзержинске достигло 38 человек

Происшествия

Погибших нет

Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня 2019, 15:43 — REGNUM  Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области достигло 38 человек. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Из 38 пострадавших в тяжёлом состоянии находятся четверо, состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, девять человек получили лёгкие травмы.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет. В настоящее время открытое горение на предприятии ликвидировано, пожарные продолжают ликвидацию отдельных очагов тления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города Дзержинска и в расположенных поблизости посёлках Пыра, Желнино и Лесной Кордон.

Также сообщалось, что в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 27 человек.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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