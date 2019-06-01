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По факту взрывов на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске возбуждено дело

Происшествия

Пострадали как минимум 38 человек

Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня 2019, 15:26 — REGNUM  Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрывов на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил промышленной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, серия взрывов произошла на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске. Взрывы прогремели в одном из цехов предприятия.

На данный момент известно о 38 пострадавших в результате взрывов. Два человека числятся пропавшими без вести.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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