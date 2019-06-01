По факту взрывов на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске возбуждено дело

Дзержинск, Нижегородская область, , 15:26 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрывов на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил промышленной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, серия взрывов произошла на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске. Взрывы прогремели в одном из цехов предприятия.

На данный момент известно о 38 пострадавших в результате взрывов. Два человека числятся пропавшими без вести.