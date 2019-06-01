Режим ЧС объявлен в Дзержинске и ближайших посёлках

Дзержинск, Нижегородская область, , 15:30 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен властями в городе Дзержинске Нижегородской области и в посёлках Пыра, Желнино и Лесной Кордон. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

По последней информации, появилась угроза взрыва второго цеха на оборонном предприятии, где ранее произошла серия взрывов. Угроза возникла после перехода огня с соседнего здания завода «Кристалл».

Кроме того, сообщается, что, в целях безопасности, были эвакуированы пожарные, работавшие на тушении пожара, возникшего после серии взрывово на предприятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 27 пострадавших в результате серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске. Два человека числятся пропавшими без вести. 11 пострадавших были отпущены медиками после оказания помощи, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Также были перекрыты часть трассы М-2 и закрыт поворот, ведущий непосредственно к заводу.

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