Два человека пропали без вести в результате взрывов на заводе в Дзержинске

Дзержинск, Нижегородская область, , 15:10 — REGNUM Два человека пропали без вести, 27 человек пострадали после серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба администрации города.

Люди госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое. 11 пострадавших уже отпущены врачами после оказания медпомощи.

Режим ЧС в городе после взрывов не вводился, сильных разрушений в городе нет, коммуникации не нарушены. Химическая угроза населению отсутствует.

Пожар, возникший после взрыва на заводе, пока не локализован, площадь пожара превысила 100 кв. метров.

В целях безопасности властями оцеплена часть федеральной трассы М-7 и перекрыт поворот к заводу. Ситуация находится пд контролем экстренных служб и администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лабораторных исследованиях атмосферного воздуха, организованных Роспотребнадзором в Дзержинске. Пробы воздуха подтвердили отсутствие угрозы загрязнения воздуха и химической угрозы для населения.

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