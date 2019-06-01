Суббота, 1 Июня 2019 года
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Ликвидирован пожар на нефтеперегонной станции в Подмосковье

Происшествия

Пострадавших нет

Чехов, Московская область, 1 июня 2019, 14:59 — REGNUM  Ликвидировано возгорание трёх ёмкостей с топливом на частной нефтеперегонной станции в Московской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в подмосковном городе Чехов на частном предприятии, расположенном на улице Промышленной, поступило в ГУ МЧС в 11:37 мск. По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили горение трёх ёмкостей с дизельным топливом, распологавшихся на территории частной нефтеперегонной станции.

Площадь пожара составила 200 кв. метров. К тушению возгорания привлекались 56 человек личного состава и 15 единиц техники.

Открытое горение было ликвидировано в 12:35. Пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области. Взрывы произошли в цеху по производству тротила. В результате взрывов пострадали, как минимум, 19 человек. Химическая угроза и угроза загрязнения воздуха после взрывов отсутствует.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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