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Пробы атмосферного воздуха взяты в зоне жилых домов в Дзержинске

Происшествия

Химической угрозы населению после взрывов на заводе нет

Пробы атмосферного воздуха взяты в зоне жилых домов в Дзержинске
Иллюстрация: Government-nnov.ru
Спасатели у здания Государственного научно-исследовательского института «Кристалл»

Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня 2019, 14:41 — REGNUM  Лабораторные исследования атмосферного воздуха были организованы Роспотребнадзором после серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В результате полученных исследований удалось установить, что угрозы загрязнения воздуха после взрывов нет, химическая угроза отстутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 пострадавших в результате серии взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске. При этом в самом цеху по производству тротила, где и произошёл взрыв, работало пять человек. Всех успели эвакуировать, их жизнь в настоящее время вне опасности.

По уточнённым данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Власти Дзержинска включили систему оповещения, чтоб исключить панику среди горожан. Был создан оперативный штаб для контроля за ситуацией, в который вошли представители администрации города и представители экстренных служб.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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