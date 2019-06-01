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Количество пострадавших при серии взрывов в Дзержинске увеличилось

Происшествия

Ранения получили около 19 человек

Количество пострадавших при серии взрывов в Дзержинске увеличилось
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня 2019, 14:07 — REGNUM  Как минимум 19 человек получили ранения при серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По предварительной информации, все пострадавшие получили осколочные ранения. При этом сообщается, что, благодаря оперативным действиям персонала завода, удалось вовремя эвакуировать людей и избежать жертв.

В результате взрывов в городе сильно пострадало административное здание, которое было повреждено взрывной волной. У многих горожан повреждено оконное остекление, у некоторых окна выбило вместе с рамой.

В городе включено звуковое оповещение. Граждан призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике, не реагировать на ложные сообщения о якобы готовящейся эвакуации города. Ситуация находится под контролем у экстренных служб и администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате серии взрывов на заводе в Дзержинске. Взрывы произошли в цеху по производству тротила. Предварительной причиной взрывов названо нарушение технологических процессов.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрывы на заводе в Дзержинске — есть пострадавшие

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