Взрывы на заводе в Дзержинске — есть пострадавшие

Нижний Новгород, 1 июня 2019, 13:47 — REGNUM По уточнённой информации, три взрыва произошло на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба администрации города.
В результате серии взрывов, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Полностью разрушен цех по производству тротила, в котором произошли взрывы.
После взрыва на территории предприятия возник пожар, площадь которого составила 100 кв. метров. На территории близлежащего населённого пункта Пыра в результате взрыва нарушилось электроснабжение.
По всему Дзержинску зафиксированы разрушения, нанесённые взрывной волной. В основном были затронуты торговые центры, магазины, административные здания.
Чтобы исключить распространение паники среди горожан, в Дзержинске включили звуковое оповещение о взрыве.
Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших при взрывах на оборонном предприятии в Дзержинске. Предварительной причиной взрыва было названо нарушение технологического процесса в цеху по производству тротила.
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