Суббота, 1 Июня 2019 года
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Два взрыва прогремели на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске

Происшествия

На место ЧП выехали представители экстренных служб

Нижний Новгород, 1 июня 2019, 13:01 — REGNUM  Два взрыва прогремели на оборонном предприятии ГосНИИ «Крсталл» в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

В связи с информацией о взрывах на предприятии был создан оперативный штаб. На место происшествия выехали представители экстренных служб и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, взрыв произошёл в цеху по производству взрывчатых веществ. Возможной причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса. Обстоятельства происшествия выясняются.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях о взрывах на оборонном предприятии в Дзержинске. В результате взрыва было нарушено остекление в домах, расположенных ближе всего к предприятию.

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