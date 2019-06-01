Два взрыва прогремели на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске

Нижний Новгород, , 13:01 — REGNUM Два взрыва прогремели на оборонном предприятии ГосНИИ «Крсталл» в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

В связи с информацией о взрывах на предприятии был создан оперативный штаб. На место происшествия выехали представители экстренных служб и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, взрыв произошёл в цеху по производству взрывчатых веществ. Возможной причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса. Обстоятельства происшествия выясняются.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях о взрывах на оборонном предприятии в Дзержинске. В результате взрыва было нарушено остекление в домах, расположенных ближе всего к предприятию.