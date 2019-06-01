Взрыв в Дзержинске мог стать следствием нарушения технологического процесса

Нижний Новгород, , 13:25 — REGNUM Сильные взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщили очевидцы в социальных сетях.

По поступившей информации, взрыв произошёл на предприятии ГосНИИ «Кристалл», производящем боеприпасы. При этом жителями города ощущались сильные толчки, взрывной волной повредило оконное остекление в домах, наиболее близко расположенных к заводу.

Очевидцы в соцсетях выложили видео, где отчётливо видны клубы дыма и слышен звук взрыва.

Возможной причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса производства взрывчатых веществ.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. В городе включено звуковое оповещение о ЧП, чтобы предотвратить панику у горожан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах на оборонном предприятии в Дзержинске. В связи с ЧП был создан оперативный штаб. На место происшествия выехали представители администрации города и представители экстренных служб.