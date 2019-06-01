ДНР: украинские войска 15 раз нарушили режим прекращения огня

Донецк, , 11:12 — REGNUM 15 раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими боевиками. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушив Минские соглашения и все договорённости о перемирии, украинские военнослужащие при обстрелах территории ДНР применили: гранатомёты, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, зенитные установки, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

В зону обстрела попали населённые пункты и районы: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт, Васильевка, Спартак, Докучаевск, Новоласпа, Сосновское.

В результате обстрелов со стороны украинских войск был повреждён жилой дом в посёлке Докучаевск. Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет.

Всего по территории ДНР украинскими войсками было выпущено 102 единицы боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 случаях нарушения режима прекращения огня боевиками Украины. По территории ДНР во время обстрелов украинской стороной было выпущено 406 единиц боеприпасов. При обстрелах пострадали два человека, в том числе один ребёнок.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: ВСУ 22 раза нарушили режим прекращения огня