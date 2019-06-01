Как минимум 17 человек пострадали при падении автобуса в Таиланде

Бангкок, , 08:15 — REGNUM По меньшей мере 17 человек получили травмы при падении в пропасть автобуса в Таиланде. Об этом 1 июня сообщает газета The Nation.

ДТП произошло вечером 31 мая. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Чиангмай в Пхрае, потерял управление, в результате автобус съехал с дороги и упал с высоты около 20-ти метров.

Как сообщил полиции сам водитель автобуса, дорога была скольской из-за дождя, а перед ним резко остановился другой автомобиль. Желая избежать столкновения, водитель попытался затормозить и потерял управление.

На место происшествия прибыли спасатели и помогли выбраться всем пассажирам. Все пострадавшие были госпитализированы в три ближайшие больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Приамурье, при котором пострадали, как минимум, десять человек. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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