Суббота, 1 Июня 2019 года
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Сход с рельсов четырёх вагонов пассажирского поезда произошёл в Забайкалье

Происшествия

Пострадавших нет

Чита, 1 июня 2019, 08:03 — REGNUM  Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск — Владивосток сошли с рельсов в Забайкальском крае. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

ЧП произошло в 05:38 мск на станции Куэнга. С рельсов сошли четыре вагона поезда №8, направлявшегося из Новосибирска во Владивосток. В результате инцидента никто не пострадал. Был нарушен габарит соседнего пути.

Для устранения последствий ЧП в РЖД был создан оперативный штаб. Были задействованы восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

На движение пассажирских поездов ситуация влияние не оказывает, ближайшие поезда находятся далеко от станции. В РЖД надеются устранить последствия инцидента до их приближения к месту ЧП. Кроме того, на станции есть возможность объезда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании тепловоза пассажирского поезда в Сковородинском районе Приамурья. При пожаре никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приамурье загорелся пассажирский поезд

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