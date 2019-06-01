Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье

Дмитров, Московская область, , 05:54 — REGNUM Две легковые машины и грузовик столкнулись в Дмитровском городском округе в Московской области, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Сообщается, что ДТП произошло на 32-м километре автодороги А-107 в районе 18:00 по московскому времени. Водитель легкового автомобиля двигался по обочине и зацепил грузовик, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой «легковушкой». В результате аварии погиб один человек. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в подмосковном Наро-Фоминском городском округе на 6-м километре трассы А-108 столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек.

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