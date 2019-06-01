Суббота, 1 Июня 2019 года
06:02:21 МСК

Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье

Происшествия

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Дмитров, Московская область, 1 июня 2019, 05:54 — REGNUM  Две легковые машины и грузовик столкнулись в Дмитровском городском округе в Московской области, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Сообщается, что ДТП произошло на 32-м километре автодороги А-107 в районе 18:00 по московскому времени. Водитель легкового автомобиля двигался по обочине и зацепил грузовик, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой «легковушкой». В результате аварии погиб один человек. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в подмосковном Наро-Фоминском городском округе на 6-м километре трассы А-108 столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить