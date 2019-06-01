Число жертв стрельбы в Вирджиния-Бич выросло до 12

Вирджиния, США, , 05:39 — REGNUM Число жертв стрельбы в американском Вирджиния-Бич выросло до 12, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шефа местной полиции.

Таким образом, всего в перестрелке погибли 13 человек (включая стрелявшего) и четверо — ранены.

Ранее сообщалось об 11 жертвах стрельбы. Как уточнили в полиции, еще один раненый скончался по дороге в больницу. Также четыре человека получили ранения. Среди раненых — сотрудник полиции, которому удалось выжить благодаря бронежилету.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая бывший госслужащий открыл огонь по людям в Вирджиния-Бич. Нападавший был вооружен полуавтоматическим пистолетом и винтовкой. В ходе спецоперации стрелка ликвидировали полицейские. По одной из версий, нападавший был психически болен.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба в Вирджинии. Трамп следит за ситуацией