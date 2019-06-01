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Число жертв стрельбы в Вирджиния-Бич выросло до 12

Происшествия

Один из раненых скончался по дороге в больницу

Вирджиния, США, 1 июня 2019, 05:39 — REGNUM  Число жертв стрельбы в американском Вирджиния-Бич выросло до 12, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на шефа местной полиции.

Таким образом, всего в перестрелке погибли 13 человек (включая стрелявшего) и четверо — ранены.

Ранее сообщалось об 11 жертвах стрельбы. Как уточнили в полиции, еще один раненый скончался по дороге в больницу. Также четыре человека получили ранения. Среди раненых — сотрудник полиции, которому удалось выжить благодаря бронежилету.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая бывший госслужащий открыл огонь по людям в Вирджиния-Бич. Нападавший был вооружен полуавтоматическим пистолетом и винтовкой. В ходе спецоперации стрелка ликвидировали полицейские. По одной из версий, нападавший был психически болен.

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Происшествия в США
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