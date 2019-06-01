Стрельба в Вирджинии. Трамп следит за ситуацией

Вашингтон, , 04:38 — REGNUM О перестрелке в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США), в результате которой погибли 12 человек и шесть получили ранения, доложено президенту Штатов Дональду Трампу, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В администрации Трампа отметили, что он в курсе происходящего и следит за ходом расследования.

Читайте также: Названы вероятные мотивы стрелка из Вирджинии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 человек стали жертвами нападения жителя Вирджиния-Бич, который открыл стрельбу вечером 31 мая. Сам стрелок также погиб.

В ходе расследования были найдены полуавтоматический пистолет и винтовка. По одной из версий, стрелок (муниципальный служащий) был психический болен.

Читайте ранее в этом сюжете: Найдены пистолет и винтовка стрелка из Вирджинии