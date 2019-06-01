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Бегемоты вышли на поле для регби и сорвали матч в ЮАР

Происшествия

Бегемоты пришли с реки неподалеку от стадиона

Кейптаун, 1 июня 2019, 04:30 — REGNUM  Матч по регби в городе Цанин в южноафриканской провинции Лимпопо пришлось остановить из-за нашествия бегемотов, сообщает газета Far North Bulletin.

Сообщается, что во время матча по регби на поле Letaba Rugby Club на поле вышли бегемоты и начали жевать траву. По мнению газеты, бегемоты вышли на поле из-за того, что поблизости находится река Летаба, где обычно и обитают животные. Отмечается, что на северо-востоке ЮАР в городе Сент-Люша бегемоты могут даже разгуливать по улицам, о чем предупреждают даже дорожные знаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 45-летний пловец Мартин Хоббс побил мировой рекорд, переплыв озеро Малави в ЮАР в длину. Ему удалось преодолеть в одиночку 580,9 километов через озеро, кишащее крокодилами и бегемотами. Его заплыв продолжался 54 дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Спортсмен из ЮАР переплыл озеро Малави, побив два мировых рекорда — СМИ

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