При перелете в Аргентину 15 пассажиров пострадали из-за турбулентности

Буэнос-Айрес, , 04:29 — REGNUM Пятнадцать пассажиров, летевших авиарейсом из Перу в Аргентину, пострадали во время турбулентности, сообщает портал Infobae.

Сообщается, что самолет авиакомпании Avianca вошел в зону турбулентности, пролетая над Андами. Из-за турбулентности пострадали 15 человек.

На борту авиалайнера оказалась доктор, которая оказывала пассажирам первую помощь, однако оказание помощи затруднялось отсутствием медицинских перчаток и ваты на борту. После того как самолет приземлился в Буэнос-Айресе, пострадавших передали для осмотра медикам. Серьезных травм никто не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая самолет венесуэльской авиакомпании Venezolana совершил экстренную посадку в аэропорту Пиарко в Тринидаде и Тобаго. Причиной экстренной посадки стал взрыв и пожар в левом двигателе авиалайнера. Пилот принял решение посадить самолет в аэропорту вылета. Посадка прошла благополучно, пострадавших на борту не было.

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