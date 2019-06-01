Суббота, 1 Июня 2019 года
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Названы вероятные мотивы стрелка из Вирджинии

Происшествия

Стрелок был болен или расстроен из-за неприятностей на работе

Названы вероятные мотивы стрелка из Вирджинии
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Вирджиния, США, 1 июня 2019, 03:37 — REGNUM  Конфликт на работе мог спровоцировать служащего муниципалитета, открывшего стрельбу в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США), сообщил Крис Швейкер, экс-помощник директора ФБР, передаёт CNN.

Комментируя предварительные итоги расследования стрельбы в Вирджиния-Бич 31 мая, в результате которой погибли 12 человек, в том числе и сам стрелок, Швейкер заявил, что или причиной стрельбы стал конфликт или госслужащий был психически болен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выстрелы прогремели в муниципальной здании в Вирджиния-Бич вечером 31 мая. Жертвой атаки стали 11 человек, шесть получили ранения. Сам стрелок, работавший ранее в муниципалитете, убит.

Читайте ранее в этом сюжете: Перестрелка на курорте в Вирджинии. 12 погибших, 6 раненых

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Происшествия в США
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