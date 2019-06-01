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Перестрелка на курорте в Вирджинии. 12 погибших, 6 раненых

Происшествия

В числе погибших госслужащий, открывший стрельбу

Вирджиния, США, 1 июня 2019, 02:46 — REGNUM  Шесть человек ранены, 12 погибли в результате перестрелки в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США), передаёт WTKR.

По словам офицера военной полиции Тони Пирс, один из погибших — это человек, который открыл стрельбу. Один из раненых — полицейский.

По данным полиции, стрельбу затеял местный житель — сотрудник муниципалитета. Он открыл огонь в здании муниципалитета, где находятся управление городского строительства и департамент коммунального хозяйства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке округа Колумбия неизвестный обстрелял местных жителей, а затем скрылся. Ранения получили шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Шестеро пострадали при стрельбе в Вашингтоне

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Происшествия в США
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