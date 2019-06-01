Суббота, 1 Июня 2019 года
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Самолет венесуэльской компании смог приземлиться после взрыва в двигателе

Происшествия

Пострадавших не было

Порт-оф-Спейн, 1 июня 2019, 01:46 — REGNUM  Авиалайнер Boeing 737−200 венесуэльской компании Venezolana совершил аварийную посадку в аэропорту Пиарко в Тринидаде и Тобаго после взрыва в одном из двигателей, сообщает портал Transponder1200 .

Сообщается, что авиалайнер направлялся из Пиарко в столицу Венесуэлы Каракас, однако во время взлета в левом двигателе самолета произошел взрыв и пожар. Пилот принял решение развернуть самолет и аварийно сесть в аэропорту вылета. Отмечается, что экстренная посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа» совершил незапланированную посадку в аэропорту Нового Уренгоя. Сообщалось, что пилот принял решение посадить самолет из-за неубранных шасси. Экстренная посадка прошла успешна, никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт «КрасАвиа» вернулся в ямальский аэропорт: пострадавших нет

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Авиапроисшествия
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