Суббота, 1 Июня 2019 года
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Трое детей пострадали от взрыва полицейской гранаты в Болгарии

Происшествия

Дети получили травмы по время мероприятия «Hello, holiday»

София, 1 июня 2019, 01:42 — REGNUM  Трое детей пострадали в результате взрыва гранаты полицейских на стадионе болгарского города Силистра, сообщает портал Novinite.

На стадионе проводилось мероприятие в рамках детской программы «Hello, holiday», где сотрудники полиции демонстрировали захват преступника — именно во время этого выступления и применялась граната.

В результате разрыва гранаты пострадали трое шестилетних детей, которые находились в 50 метрах от выступления. Из них двое мальчиков получили ожоги стоп, им оказали медицинскую помощь на месте. Девочка получила ожог от 10 до 20% тела, ее госпитализировали. По факту произошедшего начато предварительное расследование.

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