В Свердловской области 16 вагонов с рудой сошли с рельсов

Екатеринбург, , 01:29 — REGNUM На станции Смычка в Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Сообщается, что инцидент произошел в 13:35 по московскому времени 31 мая. В результате схода вагонов пострадавших не было, экологической угрозы не объявлялось. Пресс-служба отмечает, что движение по станции не прерывается. На месте происшествия поезд «Нижний Тагил» уже ведет восстановительные работы. Также комиссия Свердловской дороги выясняет обстоятельства произошедшего.

По данным Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, в результате схода вагонов с рельсов было повреждено около 190 метров железнодорожного полотна. Ведомство начало доследственную проверку произошедшего.