Установлены причины сбоев движения поездов в Московском метро 21 и 23 мая

Москва, , 23:39 — REGNUM Cбой графика движения поездов на Солнцевской линии московского метрополитена 21 мая произошел из-за технической неисправности контактного рельса, а подобный инцидент 23 мая случился из-за неисправности вагона, сообщает 31 мая пресс-служба Московского метрополитена в своём аккаунте в Twitter.

Пресс-служба отмечает, что такие выводы были сделаны по итогам анализа причин обеих остановок, произошедших на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях метрополитена Москвы.

«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — указано в сообщении.

По итогам расследования ужесточены регламенты проверок исправности техники, наложен штраф на производителя вагонов, а также сделаны дисциплинарные выводы.

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