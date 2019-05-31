Задержанный за убийство глава Раменского района сложил полномочия

Москва, , 23:11 — REGNUM Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков сложил полномочия, сообщили 31 мая в пресс-службе администрации района.

«Кулаков Андрей Николаевич досрочно сложил с себя полномочия главы Раменского муниципального района Московской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании главы Раменского района по подозрению в убийстве женщины. Преступление произошло в ночь на 2 мая. Между подозреваемым и 39-летней жертвой, по данным следствия, имелись неприязненные отношения.

По данным СМИ, Андрея Куликова подозревают в убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.