Пятница, 31 Мая 2019 года
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Задержанный за убийство глава Раменского района сложил полномочия

Происшествия

Преступление произошло в ночь на 2 мая

Москва, 31 мая 2019, 23:11 — REGNUM  Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков сложил полномочия, сообщили 31 мая в пресс-службе администрации района.

«Кулаков Андрей Николаевич досрочно сложил с себя полномочия главы Раменского муниципального района Московской области», — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании главы Раменского района по подозрению в убийстве женщины. Преступление произошло в ночь на 2 мая. Между подозреваемым и 39-летней жертвой, по данным следствия, имелись неприязненные отношения.

По данным СМИ, Андрея Куликова подозревают в убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

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