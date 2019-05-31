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СК подтвердил задержание главы Раменского района за убийство

Происшествия

Глава Раменского района Московской области задержан по подозрению в убийстве женщины

Москва, 31 мая 2019, 23:04 — REGNUM  Глава Раменского района Московской области задержан по подозрению в убийстве женщины, сообщили 31 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

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Его подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ.

«Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе в салоне автомобиля, совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся», — говорится в информации.

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Следствие назначило судебно-медицинское исследование.

Ранее СМИ сообщили о задержании главы Раменского района Андрея Куликова. Его жертвой называют заместителя главы Общественной палаты района Евгению Исаенкову. Между ними якобы имелись личные отношения.

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