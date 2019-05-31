На юге Киргизии пограничники ранили узбекистанца

Бишкек, , 22:06 — REGNUM В местности Тогуз Булак в Ошской области Киргизии сегодня, 31 мая, произошел инцидент, в ходе которого киргизстанские пограничники применили оружие и ранили гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

По имеющейся информации, киргизстанский пограничный наряд обнаружил близ киргизско-узбекской границы два автомобиля с гражданами Узбекистана. Узбекистанцы проигнорировали требование пограничников остановиться, после чего пограничный наряд произвел предупредительный выстрел в воздух.

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Несмотря на это машины продолжили движение, киргизстанские пограничники вынуждены были начать стрелять по колесам пытавшихся скрыться транспортных средств.

В результате этого один гражданин Узбекистана получил огнестрельное ранение. Раненного доставили в Мархаматскую районную больницу Узбекистана.

Руководители пограничных ведомств Киргизии и Узбекистана уже обсудили произошедший инцидент и решили направить на место происшествия пограничных представителей для проведения совместного расследования.

ИА REGNUM напоминает, что протяженность границы Киргизии с Узбекистаном составляет 1 378 километров, из которых согласовано 1 170 километров. Оставшиеся 208 километров всё ещё не делимитированы.

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