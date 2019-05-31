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В Югре произошел разлив нефти из нефтепровода «Транснефти»

Происшествия

Разлив произошел 22 мая

В Югре произошел разлив нефти из нефтепровода «Транснефти»
Разлив нефтепродуктов

Ханты-Мансийск, 31 мая 2019, 20:05 — REGNUM  В Нижневартовском районе Югры произошел разлив примерно шести тонн нефтепродуктов при эксплуатации нефтепровода. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

В ведомстве заявили, что к ним поступила информация от Нижневартовского управления магистральных трубопроводов компании «Транснефть-Сибирь» о том, что произошел разлив нефти при эксплуатации нефтепровода «Повх — Покачи — Урьевское». Разлив произошел 22 мая на землях лесного фонда.

«Согласно сообщению, ориентировочное количество пролитых нефтепродуктов составило 5,8 тонны, площадь загрязнения ориентировочно составила 0,14 гектара», — сообщает Росприроднадзор.

В отношении «Транснефти» было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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