Пятница, 31 Мая 2019 года
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На станции техобслуживания в Карачаево-Черкесии ранили рабочего

Происшествия

Его мишенью стал житель Невинномысска

Черкесск, 31 мая 2019, 19:58 — REGNUM  На станции техобслуживания в городе Черкесске расстреляли работника. Стрельбу устроил 30-летний житель аула Новая Теберда. Его жертвой стал 34-летний житель города Невинномысска — работник СТО, заменявший автомобильное масло, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел еще 26 мая 2019 года, но в МВД сообщили о нем только сейчас, после того как был задержан устроивший стрельбу гражданин. В ведомстве раскрыли подробности происшествия. По данным полицейских, у двоих мужчин возник конфликт прямо на рабочем месте. Разгоряченный уроженец Карачаево-Черкесии выстрелил в ногу жителю Ставропольского края. С огнестрельным ранением работник СТО был доставлен в больницу.

Спустя четыре дня его обидчик был задержан. Он добровольно выдал орудие преступления — пистолет «похожий на пистолет системы «ТТ». По данному факту в настоящее время принимается процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 мая закончился убийством конфликт двоих жителей Карачаево-Черкесии. В ходе выяснения отношений один из них расстрелял другого из огнестрельного оружия, «похожего на пистолет системы «Макарова», и скрылся с места преступления. Спустя несколько дней виновник происшествия сдался добровольно правоохранителям.

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Бытовые конфликты
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