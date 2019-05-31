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СМИ: в Тюменской области задержан руководитель конно-спортивной школы

Происшествия

Его обвиняют в мошенничестве

Тюмень, 31 мая 2019, 18:30 — REGNUM  В Тюмени задержан руководитель конно-спортивной школы аграрного университета Северного Зауралья. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом местным СМИ сообщил адвокат задержанного.

По его информации, следствие полагает, что руководитель конной спортшколы с 2005 года начислял зарплату людям, которые фактически там не работали. Ущерб, нанесённый бюджету, якобы составляет 7,2 млн рублей.

«Сейчас нужно будет доказывать, что он не присваивал эти деньги, а действительно расходовал их на школу. На эти деньги он нанимал разных рабочих и для него это было в порядке вещей, но формально — это минимум превышение должностных полномочий», — заявил адвокат задержанного изданию 72.RU.

Отмечается, что руководитель конно-спортивной школы аграрного университета Северного Зауралья за 38 лет работы воспитал десятки мастеров спорта. Силовики увели его с места работы в наручниках.

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Мошенничества
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