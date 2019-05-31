На трассе «Дон» под Воронежем столкнулись микроавтобус и грузовик

Воронеж, , 16:57 — REGNUM В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Пострадали два человека. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Воронежской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12:00 по московскому времени в Богучарском районе на 744 километре автодороги «Дон». Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Viano двигался в сторону Ростова-на-Дону и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем КамАЗ, которым управлял 59-летний житель Ростовской области.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и его пассажир — 21-летний житель Московского региона, с травмами средней тяжести были госпитализированы в Богучарскую районную больницу.