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На трассе «Дон» под Воронежем столкнулись микроавтобус и грузовик

Происшествия

Есть пострадавшие

Воронеж, 31 мая 2019, 16:57 — REGNUM  В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Пострадали два человека. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Воронежской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12:00 по московскому времени в Богучарском районе на 744 километре автодороги «Дон». Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Viano двигался в сторону Ростова-на-Дону и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем КамАЗ, которым управлял 59-летний житель Ростовской области.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и его пассажир — 21-летний житель Московского региона, с травмами средней тяжести были госпитализированы в Богучарскую районную больницу.

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Дорожно-транспортные происшествия
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