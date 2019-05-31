В народной милиции ДНР рассказали о нарушениях дисциплины в ВСУ за май

Донецк, , 16:35 — REGNUM Основной причиной небоевых потерь ВСУ в течение мая 2019 года стало выполнение служебных обязанностей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, заявил 31 мая во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«Согласно приведённой статистике преступлений, «почётные» первые места занимают элитные десантно-штурмовые бригады и бригады морской пехоты, в которых зафиксировано 15 фактов нарушения уставных правил взаимоотношений среди военнослужащих, 19 случаев употребления спиртных напитков во время несения боевого дежурства, 7 случаев ДТП с участием военнослужащих, 11 фактов самовольного оставления передовых позиций военнослужащих с оружием и 5 случаев мародёрства», — рассказал он.

Басурин рассказал, что 25 мая боевик 35-й отдельной бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбежал с позиций вместе с оружием и был задержан сотрудниками военной полиции.

27 мая боевик 79-й бригады ВСУ, чтобы не участвовать в войне, прострелил себе ногу из автомата Калашникова.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в городе Владимир-Волынский боевик ВСУ, не желая ехать воевать, совершил суицид. Позже выяснилось, что в ЛНР у него остались родственники.

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